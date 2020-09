E.L. – Terzo turno: Milan-Bodo/Glimt – Probabili Formazioni. Dove seguirla

Ecco come dovrebbe scendere in campo il Milan per il preliminare di Europa League contro il Boro/Glimt. I ragazzi di Pioli deve fare a meno di Ibrahimovic come punta centrale a causa del Covid-19. Mentre di sicuro Castillejo-Calhanoglu-Saelemaekers giocheranno a supporto della punta centrale (Colombo probabilmente). Si deve ancora aspettare per l’esordio dal 1′ di Sandro Tonali in maglia rossonera, mentre contro lo Shamrock Rovers e in campionato contro il Bologna l’ex Brescia è subentrato a gara in corso. La sfida sarà visibile in esclusiva su DAZN.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All. Pioli

BODO GLIMT (4-3-3) probabile formazione: Haiklin; Konradsen, Lode, Holbraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saitnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All. Knutsen