Di Marzio: “Vecino? Bisogna vedere se adatto al gioco di Gattuso. Su Osimhen…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore.

“Vecino? Buon giocatore, di esperienza. Chiaramente dev’essere collocato in una certa zona del campo e dev’essere compatibile con altri giocatori. Non dobbiamo fare le figurine da incollare e basta. Bisogna vedere se è confacente al progetto tattico del Napoli di Gattuso. Penso che al momento si partirà con il 4-3-3, poi non so. Osimhen? Per quanto mi riguarda lo farei giocare sempre, mi sono meravigliato del fatto che non sia partito titolare a Parma.

Maksimovic titolare? Lui è migliorato tantissimo, fu pagato 25 milioni. E’ abbastanza macchinoso, ha un grande fisico ma è migliorato moltissimo, sia con Ancelotti che con Gattuso. Brozovic? Ha piedi buoni ma è anche un lottatore, io lo prenderei subito.