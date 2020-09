Di Marzio: “Lozano buon giocatore ma non adatto al calcio italiano. Sul modulo giusto…”

In diretta su Radio Marte è intervenuto l’ex allenatore Gianni Di Marzio:”Il Napoli deve prendere giocatori giusto, con questa intelaiatura si può lottare anche per il primo posto. Lozano? Buon giocatore ma soffre il calcio italiano perché è leggerino e non ha forza muscolare. Giocatori come lui, Ounas e Younes…bisognerebbe prenderne uno solo ma forte vero. Lozano ha margini di miglioramento? Io dico di no. Bisogna usarlo e sfruttarlo e poi farci la croce.

Lobotka o Demme? Io preferisco Demme perché è più lottatore e ha più temperamento. Lobotka è più geometrico ma non ti fa piangere o ridere, non è determinante anche se fa il suo compitino. 4-3-3 o 4-2-3-1? Bisogna giocare con il modulo in rapporto ai giocatori. In fase di non possesso bisogna avere gente che è superiore rispetto a chi c’è adesso per fare il secondo modulo. Personalmente io non farei a meno di Osimhen, il giocatore è di buon avvenire. Non è solo un contropiedista ma sa anche alzare la testa. Altrimenti si può tentare anche il 4-3-2-1.

Palmiero? Io l’avrei tenuto, è un buon giocatore. Un giovane del vivaio che avrei mantenuto in rosa”.