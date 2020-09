COPPA ITALIA PRIMAVERA – Per il Napoli di Cascione al secondo turno ci sarà la Lazio

Ieri esordio in Coppa Italia per il Napoli Primavera contro l’Ascoli e gli azzurrini hanno vinto per 4-0. In gol per i partenopei: Cioffi, Altomare, Potenza e Umile. La squadra di mister Emmanuel Cascione affronterà al secondo turno, in casa, la Lazio. Per i biancocelesti successo per 3-1 contro il Cosenza, in gol Bertini e doppietta di Moro, momentaneo pari per i calabresi con Zilli su calcio di rigore. La Lazio però non potrà contare contro gli azzurrini lo squalificato Pino espulso per somma di ammonizione.

La Redazione