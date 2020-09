Cannella:”Il calciatore ha delle qualità che si sposano con il suo gioco”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Cannella, intermediario Midtsjö:

“Con il Napoli ci siamo sempre confrontati, spesso ci vediamo. Prima del lockdown avevano messo gli occhi su Midtsjö che ha le caratteristiche di Veretout, ha una buona tecnica, una grande visione di gioco e restistenza. Questo gli consente di essere presente al centrocampo di una squadra importante. Qualche anno fa proposi anche Soumarè. Che possa arrivare lui al Napoli o Vecino, non lo so. Lui è un fior di giocatore, ha le stesse caratteristiche di Veretout, ma è anche più conclusivo. Il mercato italiano offre quel che offre, non ha tanta disponibilità economica e quindi persone come me hanno spostato l’attenzione tra Francia e Paesi Bassi. È un calciatore in un ruolo importante che raggiunge una certa maturità in quel ruolo proprio intorno all’età che ha lui. Di certo non sposta gli equilibri, ma ti dà la giusta presenza a centrocampo. Vecino è un calciatore che ha fatto tanta gavetta, aveva la maturità di adesso già anni fa. Se piace a Gattuso? Non lo so e rispetto i ruoli. Ultimamente non lo sento spesso, lui vive a 360° tutto ciò che lo circonda. È innamorato di ciò che fa. Il calciatore ha delle qualità che si sposano con il suo gioco. Valore di Midtsjö? 7-10 milioni, ma è un mio parere”.