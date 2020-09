Avversario Napoli – Genoa “croato” pronto per il colpo al San Paolo

Domenica scorsa il Genoa ha vinto per 4-1 contro il Crotone, dimostrando carattere, grinta e anche belle giocate. Per la voglia e la tecnica, quest’anno il neo allenatore Rolando Maran ha in rosa un po’ di Croazia per fare la differenza. Milan Badelj ex Fiorentina e Marko Pjaca, un mix tra determinazione e la tecnica offensiva, mostrata già contro i calabresi. Badelj ha già in testa la sfida contro il Napoli. “Sappiamo che domenica andremo ad affrontare gli azzurri nel loro stadio, sarà per noi una sfida molto difficile. C’è anche da dire che la grinta mostrata contro il Crotone, può essere importante, perchè è la strada giusta da intraprendere e possiamo giocarcela contro tutti”. La squadra di Gattuso è avvisata.

Fonte: Corriere dello Sport