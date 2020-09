Andranno via sia Llorente che Luperto: le destinazioni

Andrà via Llorente, il centravanti spagnolo che è ancora legato da un anno di contratto: si ragiona soprattutto sull’ipotesi Premier League ma anche sulla Liga, più complicata l’Italia per via dell’ingaggio a meno che a muoversi non sia un top club. Andrà via solo un esterno di attacco tra Younes e Ounas, molto dipenderà anche da quelli che saranno gli sviluppi dei prossimi giorni di mercato in uscita per il club azzurro dei due esterni d’attacco. Tra questi potrebbe materializzarsi la cessione di Luperto, visto che al momento tra centrali e esterni sono già tante le soluzioni a disposizione di Gattuso. Diversi i club di serie A interessati al giovane difensore azzurro: in corsa Crotone, Genoa e Parma. Da attendere sviluppi per Malcuit, il terzino francese che potrebbe anche restare, al momento non si sono sviluppate trattative concrete per un suo ritorno in Ligue One. Il giovane portiere Contini rinnova fino al 2025. Fonte: Il Mattino