Agresti:”Pista inglese è l’ultima possibilità per vendere Milik”

A Radio Marte è intervenuto Stefano Agresti, giornalista, per parlare del mercato in uscita del Napoli , tra cui la questione Milik:

“Milik? Il Napoli ha necessità di venderlo, altrimenti il polacco potrà firmare con chi riterrà più opportuno. Ovviamente queste situazioni sono a rischio, sta capitando la stessa cosa con Chiesa e Dybala: se non rinnovano a breve Fiorentina e Juventus rischiano di trovarsi nella stessa situazione del Napoli. De Laurentiis ha tirato un po’ troppo la corda per un calciatore in scadenza di contratto.

Tottenham? Si può chiudere, gli Spurs si sono mossi con forza sia su Milik che su Skriniar. L’operazione con il polacco si può fare, il calciatore interessa a Mourinho e potrebbe andare a fare il vice Kane. A lui l’ipotesi di andare al Tottenham intriga, la volontà del giocatore è ovviamente determinante. Credo che l’operazione si possa chiudere: ci sono i soldi del club, c’è il fascino per Milik così come la prospettiva professionale. Questa è una delle ultime possibilità che ha il Napoli.

Koulibaly? Il Napoli ha la necessità di eventualmente acquistare anche un difensore centrale di un certo spessore nel caso. Il City e il PSG hanno bisogno di un centrale, chiaramente se la richiesta di De Laurentiis dovessere rimanere sopra i 70 milioni di euro allora le squadre potrebbero orientarsi su altri calciatori. A quel punto il trasferimento diventerebbe impossibile perché questi sono gli unici due club interessanti. Andrei più sul Manchester City perché il PSG mi sembra un’opzione più fumosa.

Milan su Chiesa e Milenkovic? Faticherà a prenderne anche uno solo. Non credo quasi per niente all’ipotesi per Chiesa, il Milan al momento non ha la disponibilità economica per prenderlo. La priorità per il Milan adesso è il difensore centrale. Per l’esterno credo di più all’ipotesi Juventus, i bianconeri potrebbero provarci nei prossimi giorni.

Un altro centravanti per la Juventus oltre a Morata? Non credo, penso che se dovesse prendere un giocatore offensivo arriverebbe Chiesa, anche perché nella Juventus potrebbe giocare anche esterno a 5. Oppure proverà a prendere un esterno sinistro”.