West Ham, positivi al coronavirus il tecnico e due calciatori

Come riferito dall’ Ansa, casi di positività al coronavirus in Premier League. L’allenatore del West Ham David Moyes e due giocatori del club, il difensore Issa Diop, 23 e il centrocampista Josh Cullen, 24 anni, dovranno essere posti in isolamento. Il club, riferisce la Bbc, è stato informato della positività poco prima dell’inizio del terzo turno della Coppa di Lega. “Il tecnico ed entrambi i giocatori hanno subito lasciato lo stadio e sono tornati a casa”, ha reso noto il club, precisando che i tre sono asintomatici.

Le linee guida della sanità pubblica inglese stabiliscono che i malati di Covid-19 devono auto isolarsi per almeno 10 giorni, il che significa che Moyes, Diop e Cullen non potranno partecipare all’allenamento o alla partita di campionato contro il Wolverhampton del 27 settembre.

Un’altra partita di Coppa di Lega, tra Tottenham e Leyton Orient, è stata rinviata a causa di casi di Covid all’interno della rosa di Leyton.