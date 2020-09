Vincenzo Mirone: “De Laurentiis e famiglia stanno bene. Osimhen? E’ già in clima spogliatoio”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante il programma “Punto Nuovo show”, condotto da Marco Giordano e Umberto Chiariello, è intervenuto il responsabile della consulta scientifica della Ssc Napoli Vincenzo Mirone. “De Laurentiis sta bene, deve fare il tampone nelle prossime 24/48 ore che ci auguriamo sia negativo. La situazione in famiglia, sanitariamente, è tranquilla: Jacqueline, Luigi, stanno tutti bene. Milik? Non gli piace per niente la situazione, ma si deve trovare una soluzione. I tamponi nel gruppo stanno procedendo così come da protocollo, tutto tranquillo, non abbiamo avuto altri positivi. Parma-Napoli? Lozano mi ha stupito. Che senso ha comprare un esterno d’attacco? Spenderei molto per un centrocampista. Osimhen è molto curato dallo spogliatoio, molto maturo e simpatico, è già perfettamente in clima“.

