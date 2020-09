Il Napoli in queste ore è concentrato su più fronti, tra cessioni, acquisti ma anche rinnovi. Su quest’ultimo punto due importanti novità in casa azzurra, riguardante due giovani, il portiere Nikita Contini e il centrocampista Luca Palmiero. Per l’estremo difensore rinnovo fino al 2025, per il regista invece fino al 2023.

“Rinnovo contrattuale per il portiere Nikita Contini con la SSC Napoli fino al 2025”

Fonte: instagram G.E.V. Sport&management