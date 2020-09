Sokratis, il triennale è pronto, ma prevede la scadenza

Dovrebbe essere il prescelto per “sostituire” Koulibaly, ma i tempi del mercato si stanno allungando. Per questo, come si legge su La Gazzetta dello Sport, alla fine Sokratis potrebbe non vestire la maglia del Napoli. L’accordo tra il calciatore e il club azzurro che prevede un contratto triennale da 4 milioni a stagione in caso di addio del senegalese, o anche di Maksimovic, possiede una sorta di scadenza. Sokratis infatti ha offerte anche dall’estero – cioè da Qatar e Arabia Saudita – oltre che dalla Premier League. Come giusto che sia, il difensore ex Genoa e Milan, non vuole aspettare le ultime ore di mercato e rischiare di liberarsi dall’Arsenal per niente.