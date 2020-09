Serie C, rischio sciopero: sei squadre campane interessate

La Serie C (sei le squadre campane: Avellino, Casertana, Cavese, Juve Stabia, Paganese e Turris), non partirà sabato 26 e domenica 27. L’Assocalciatori lo ha annunciato in un comunicato: «Preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel campionato di Serie C, conferma che i calciatori non scenderanno in campo nella prima giornata». Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha così replicato: «Sono sereno e penso che si giochi domenica per un motivo semplicissimo: perché abbiamo fatto un regolamento che guarda al mantenimento del calcio. Qui si rischia il crac. La mission è far giocare i giovani e ridurre i costi».

Fonte: Il Mattino