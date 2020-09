Procedura accrediti per la sfida di sabato Pomigliano femminile-Pink Sport Bari

Come disposto dalle linee guida della FIGC per le gare a porte chiuse, è consentito l’accesso a un numero limitato di giornalisti, operatori tv e fotografi, nell’ottica del rispetto del distanziamento sociale di sicurezza. Inoltre si sottolinea che per le TV, che desiderano accedere alla gara per le riprese video (tre minuti di cronaca), è necessario essere accreditate presso la Divisione Calcio Femminile ed allegare alla richiesta di accredito per la partita tale autorizzazione rilasciata dagli organi competenti.

I giornalisti accreditati potranno accedere solo ed esclusivamente alla tribuna stampa e i fotografi solo ed esclusivamente al campo di gioco. Le richieste vanno inoltrate ESCLUSIVAMENTE via email all’indirizzo ufficiostampa.calciopomigliano@gmail.com entro e non oltre le ore 12 di venerdì 25 settembre 2020. L’ASD Calcio Pomigliano Femminile prenderà in considerazione le varie richieste in base alla disponibilità dei posti in Tribuna Stampa.

La società ASD Calcio Pomigliano Femminile provvederà ad inviare la CONFERMA D’ACCREDITO al recapito e-mail indicato dal richiedente. Fonte: Ufficio stampa Pomigliano calcio femminile