Possibile destinazione a Londra per Milik. Tutino vicino all’addio e novità per Younes e Ounas

Il futuro di Milik è una matassa al momento difficile da sbrogliare, visto che il polacco non andrà alla Juventus, ma anche alla Roma, perciò si cercherà una squadra prima del 5 Ottobre. Nelle ultime ore si è fatto vivo il Tottenham, Mourinho cerca una punta che possa essere pronto in caso di evenienza, per fare il vice di Herry Kane. Oggi l’entourage del polacco, andrà a Londra, secondo i colleghi di calciomercato.it, per cercare una soluzione, il Napoli non si agita, sa che alla fine qualcosa accadrà e non si scosta dai famosi 25 milioni. Per quanto riguarda le altre operazioni, Tutino è sempre più vicino alla Salernitana, mentre uno tra Ounas e Younes potrebbe restare. Motivo? C’è bisogno di un altro esterno d’attacco, in modo che possa mettere in difficoltà mister Gattuso, quindi non più ceduti entrambi, ma solo uno dei due.

Fonte: CdS