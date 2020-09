Per Maksimovic due opzioni. Rinnovo o cessione in Italia

In questi prossimi giorni il Napoli conoscerà il futuro di Nikola Maksimovic, attuale difensore serbo della squadra di Gattuso. Il suo agente Ramadani verrà in Italia per discutere del rinnovo del suo assistito. Ad oggi non è una trattativa semplice, c’è ancora distanza tra le parti, perciò c’è un’altra opzione, la cessione in Italia. Piace al Milan di Pioli e nel caso di suo addio, pronto Sokratis dell’Arsenal. Ovviamente dovesse essere ceduto l’ex Torino, resterebbero Koulibaly e verrebbe bloccata la cessione di Luperto che piace soprattutto al Crotone. Giorni caldi per la difesa e per Ramadani, il Napoli attende.

Fonte: Il Mattino