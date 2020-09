Ounas via a titolo definitivo, sorpresa Younes. Parte Malcuit

Il gruppetto degli esuberi lavora per conto proprio. Ma attenzione perché Younes potrebbe essere reintegrato. Nelle prossime ore incontro con il Cagliari per discutere di Ounas che il Napoli dà via a titolo definitivo. Buone chance che l’operazione vada in porto già questa settimana. Malcuit è richiesto in Ligue1 ma anche in questo caso solo in prestito oneroso. Giuffredi, l’agente di Hysaj, ha al momento declinato l’offerta dello Spartak Mosca per il terzino albanese: l’accordo per il prolungamento fino al 2025 appare vicino. E Veretout? Senza le cessioni di Milik e Koulibaly resterà alla Roma. Ed è chiaro anche in questo caso che il tempo è il peggior nemico di questa operazione. Pino Taormina (Il Mattino)