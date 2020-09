Napoli-Vecino affare fatto, De Laurentiis gli pagherà l’ingaggio

Il sito calciomercato.com dà l’affare Napoli-Vecino per fatto prestito con obbligo di riscatto e ingaggio interamente pagato da De Laurentiis che accontenta così mister Gattuso per completare il centrocampo.

Nel corso della trasmissione di Sky “E’ sempre calciomercato”, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sulla strategia della società partenopea. “Vecino? E’ la sorpresa della giornata, visto che il Napoli e l’Inter hanno avviato i contatti per provare a trovare l’intesa. I nerazzurro vorrebbero come formula il prestito con l’obbligo di riscatto, mentre il club azzurro con diritto di riscatto. L’infortunio del calciatore uruguaiano, circa un mese e mezzo ancora di stop, è un’occasione per il Napoli che cerca un calciatore che piace a Gattuso, un suo pallino, per una questione tattica”.

La Redazione