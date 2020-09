Morabito: “Se il Napoli chiede 25 milioni più 5 di bonus allora resterà a Napoli”

Il protagonista delle ultime ore in casa Napoli si chiama Arkadiusz Milik che, dopo il mancato passaggio alla Roma, proverà a capire quale sarà il suo futuro. «Ci sono situazioni in Inghilterra, però è ancora del Napoli» ha detto a Radio Kiss Kiss Vincenzo Morabito, intermediario per il polacco con i club inglesi, visto che la Premier resta una delle alternative più concrete a questo punto.

«Qualcuno gli aveva prospettato un futuro in un grande club italiano a 6 milioni l’anno. Ora si è bruciato la Roma, ma il Napoli non può chiedere cifre alte» ha continuato. «Se il Napoli chiede 25 milioni più 5 di bonus allora resterà a Napoli. Per me costa 20 milioni, Milik pensa di poter guadagnare 5 milioni a stagione, ma non li prenderà mai. In Inghilterra sarebbero disposti a dargliene 3,5 al massimo». Fonte: Il Mattino