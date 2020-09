Milik richiesto dalla Premier League: Lo Special One ci prova

Non si ferma il mercato di David Pantak, l’agente di Arkadiusz Milik chiamato a trovare una soluzione per il suo assistito. Il polacco è chiuso ormai in azzurro, vive una situazione da separato in casa a Napoli e difficilmente potrà restare in Serie A dopo il passaggio saltato prima alla Juventus e poi alla Roma, qualche ora fa.

Per Arek possono restare aperte le porte del mercato inglese, soprattutto per le possibilità di scelta e di spesa dei club della Premier. Secondo il Daily Mail oggi l’agente incontrerà gli emissari del Tottenham di José Mourinho che pensano a Milik come occasione di mercato per completare il reparto offensivo. Le altre opzioni riguardano il Fulham e il Newcastle. Fonte: Il Mattino