In attesa della Regione, il Napoli pensa di agire così

Il presidente di Regione Vincenzo De Luca non ha ancora preso la sua decisione inerenti alla riapertura dello stadio San Paolo, domenica si giocherà Napoli-Genoa. Ad oggi non si sa se le mille persone saranno i tifosi, oppure no. Nel frattempo che la burocrazia faccia il suo corso, il club azzurro pensa di agire in questo modo, ovvero far entrare ad inviti, ovvero gli sponsor. Naturalmente si attendono sviluppi in questi giorni, per ridare normalità al movimento calcio.

Fonte: Corriere dello Sport