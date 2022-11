ESCLUSIVA – G. Fusar Poli (centr. Riozzese Como): “Tra Coppa Italia e il campionato, capiremo a che punto è la nostra competitività”

Mai come quest’anno la serie B femminile è altamente competitiva, dove fare pronostici non è affatto semplice. Tra squadre retrocesse dalla serie A, alle neo promosse, sarà un campionato incerto fino alla fine. Buon inizio della Riozzese Como della centrocampista Giulia Fusar Poli, intervistata da “ilnapolionline.com”.

Domenica avete vinto per 5-0 contro la Roma femminile, dimostrando tutto il vostro valore. Ci parleresti della sfida? “Ad inizio partita eravamo un pochino contratte, ci stava, visto che era il nostro esordio tra le mura amiche. Una volta sbloccata la partita, a livello psicologico ci siamo sbloccate e si è vinto con pieno merito. In attesa del verdetto sulla gara di Perugia, pensiamo al futuro con grande fiducia e alle prossime sfide”.

Nel 5-0 ci sono anche le tue due reti, ce le descriveresti? “La mia prima rete è stato un tiro al limite dell’area, mentre la seconda, ovvero quella del 5-0, sono stata brava a sfruttare un’uscita non perfetta del portiere della Roma femminile e a depositare la palla in rete”.

Prima che iniziasse la stagione agonistica, quali sono stati gli obiettivi che il club si è prefissato per la Riozzese Como? “Noi siamo una neo promossa in serie B, ma abbiamo la voglia di ottenere il massimo già da questa stagione. Sono arrivate in rosa giocatrici di esperienza, in rosa anche giovani che daranno il massimo. Credo che l’aspetto importante sarà pensare ad una partita alla volta e solo a fine campionato si tireranno le somme”.

Dal mercato estivo sono arrivate diverse calciatrici di esperienza e che tu conosci molto bene. Rimanendo con i piedi per terra, dove potete arrivare? “Come hai detto tu, si deve restare con i piedi per terra, perché questo è un campionato molto competitivo, con diverse squadre forti. Dal Tavagnacco, alla Lazio, passando per le varie Brescia, Orobica, ma in generale sarà una B davvero interessante. Sono arrivate calciatrici che possono dare la giusta esperienza, ma anche in rosa giocatrici che io conosco, come avversarie, ma anche ex compagne ai tempi del Mozzanica, perciò cercheremo di dire la nostra”.

Infine ci sarà l’esordio in Coppa Italia contro il San Marino Accademy. Come vi state preparando contro una compagine che gioca in serie A? “Il nostro girone di Coppa Italia, composto da San Marino Accademy e Fiorentina, sarà competitivo e c’è la voglia comunque di ben figurare. Sono due compagini della massima serie, perciò sulla carta, per nulla semplici, però il nostro obiettivo è giocarcela per onorare la competizione. In campionato poi sfideremo il Pontedera e la Lazio Women’s. Saranno per noi due bei test per capire il nostro grado di competitività in serie B”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

