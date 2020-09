D’Amico: “Il Napoli con Osimhen ha preso un ottimo attaccante”

Andrea D’Amico, partner dell’agente di Osimhen e agente di Masiello, El Yamiq e Criscito del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Il Napoli con Osimhen ha preso un ottimo attaccante ma d’altra parte non c’erano dubbi, per spendere certe cifre sono state fatte valutazioni molto attente. Io non mi esalto alle prime cose positive né mi deprimo alle prime difficoltà. Anche grandissimi campioni del passato, per esempio Platini i primi 6 mesi in Italia fece fatica. Poi vinse tre Palloni d’Oro. Lo spirito di gruppo è una componente molto importante, senza questo non vai da nessuna parte. Avere all’interno del gruppo giocatori positivi che sappiano avere un rapporto perfetto con compagni e allenatore è un valore aggiunto importante”.

Modulo?

“Ci sono sempre tante aspettative quando c’è il calciomercato, bisogna andare con calma. Ogni partita poi ha la sua storia pure a livello tattico. Il bravo allenatore cambia durante la partita due-tre moduli. Avere un attaccante che giochi senza palla e che abbia forza fisica ti dà possibilità di variare il gioco ancora di più. Altrimenti ovviamente hai un gioco più insistito nel fraseggio, nel quale bisogna avere qualità diverse”.

Se ho sentito Victor in questi giorni?

“Non ho parlato con lui ma con l’agente William D’Avila, sembra che sia molto contento”.

Criscito?

“Sta meglio, ora vediamo se sarà a disposizione”.