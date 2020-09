COPPA ITALIA PRIMAVERA – Napoli-Ascoli 2-0, azzurrini avanti nei primi 45 minuti

Primo match ufficiale per il Napoli Primavera del neo allenatore Emmanuel Cascione, avversario per il primo turno di Coppa Italia l’Ascoli. Gli azzurrini, dopo i primi 45 minuti conducono per 2-0. A segno per i partenopei Cioffi e nel finale di primo tempo Altomare. Prova al momento positiva per il Napoli che sta conducendo contro i marchigiani approdati nel campionato Primavera 1.

Fonte: foto spazionapoli