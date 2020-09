Contro il Genoa, stesso tridente visto a Parma. Tre novità rispetto al “Tardini”

Ieri il Napoli è tornato ad allenarsi, in vista della sfida di domenica alle ore 15,00 contro il Genoa di Maran, ma non è ancora il tempo di scelte per mister Gattuso. Al momento sono solo sensazioni dettate dal momento, però qualcosa si può provare a mettere in campo. Ad esempio in porta probabile debutto stagionale per Meret in luogo di Ospina. I difensori centrali gli stessi: Manolas e Koulibaly, a destra Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui rispetto a Hysaj. A centrocampo la novità dovrebbe essere Lobotka in luogo di Demme, con Zielinski e Fabian Ruiz. Infine in attacco, potrebbe essere confermato lo stesso visto a Parma: Lozano, Mertens e Insigne, con Osimhen pronto a spaccare la gara come al “Tardini”. Siamo solo ad inizio settimana, però qualcosa si muove a Castel Volturno.

Fonte: Corriere dello Sport