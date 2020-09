Chiariello: “Nelle società tornano le bandiere. Napoli grande assente, solo nella primavera c’è…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Le bandiere nel calcio, per i quali si è pianto e gioito, si è sempre detto che sono ingombranti, negative in società perché non capiscono di gestione ed economia. Mazzola fu molto criticato da dirigente dell’Inter; Rivera è stato fatto fuori da Berlusconi immediatamente. Maldini era stato fatto fuori per il tedesco Rangnick, Totti ha dovuto lasciare la Roma per contrasto con Pallotta, ad oggi sono di nuovo in corsa. C’è una nuova ventata identitaria che porta linfa positiva al calcio. In tutto ciò, c’è un grande assente: il Napoli. Solo il povero Grava con quattro spiccioli deve gestire la Primavera”.