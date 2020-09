Due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite dei play off di Champions League. Vittorie in rimonta per Krasnodar e Salisburgo, che battono 2-1 rispettivamente il PAOK (i russi in casa) e il Maccabi Tel Aviv (in trasferta per gli austriaci). Risultati importanti per le due squadre, che sono vicine alla qualificazione ai gironi. Finisce infine 0-0 tra Slavia Praga e Midtjylland, si deciderà tutto in Danimarca