Champions League – Bene Olympiacos, colpo D.Kiev, pari show Molde

Emozioni e tanti gol nelle partite del Mercoledì dell’andata dei play-off di Champions League. Tutto facile per l’Olympiacos, che stende 2-0 l’Omonia Nicosia ed ipoteca qualificazione ai gironi. Colpo esterno della Dinamo Kiev, che batte 2-1 il Gent e si avvicina ai gironi, ai belgi servirà ora fare l’impresa in Ucraina tra sei giorni. Divertentissimo e spettacolare pareggio per 3-3 tra Molde e Ferencvaros, che avvantaggia gli ungheresi in vista del ritorno