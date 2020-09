C’è il Psg per Koulibaly, ma sarà ceduto alle condizioni del Napoli

Il Manchester City ormai si è tirato indietro per l’acquisto di Koulibaly, cerca altri difensori che non siano il senegalese, anche per la vicenda che riguarda Jorginho passato poi al Chelsea. Adesso c’è il Psg di Tuchel che è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il suo organico. Contatti avviati 10 giorni fa tra il d.s. dei francesi Leonardo e Aurelio De Laurentiis, prima per avere informazioni su Fabian Ruiz, poi per il K2. Sono rimasti 12 giorni per cercare la giusta strategia, compreso quella economica. Il Napoli non si smuove dalla richiesta oltre 70 milioni, del resto non ha fatto sconti al City, perciò il prezzo è sempre lo stesso. C’è da attendere, compreso i tifosi azzurri che ad oggi non sanno se potranno contare ancora sul loro gigante della difesa, oppure no.

Corriere dello Sport