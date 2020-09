CALCIO FEMMINILE – A. Rognoni (att. Riozzese Como): “Qui c’è un progetto importante”

Grazie alla sua doppietta, la strada per conquistare il successo contro la Roma Femminile si è fatta in discesa. Alessia Rognoni non può che essere contenta: “Siamo partite molto bene e sono felice per il momento che stiamo vivendo sia a livello personale sia di squadra”.

Che sensazioni hai dopo oltre un mese di lavoro? “Ottime sensazioni, ma sappiamo che dobbiamo lavorare sempre al massimo, non mollare mai perché ci sono tante formazioni attrezzate e che vogliono fare bene. Noi siamo una squadra forte e sono molto fiduciosa per il futuro: il nostro gruppo ha tante giocatrici nuove, ma abbiamo legato subito e questo è un valore in più”.

Intorno al Como Women c’è tanta attesa… “Questa è una responsabilità, però allo stesso tempo anche uno stimolo perché qui c’è un progetto serio. Il mister e il presidente mi hanno voluto fortemente, sono grandi persone, con voglia di fare e grazie a loro sono qua”.

Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? “L’obiettivo comune lo sappiamo e non lo ripeto per scaramanzia. A livello personale, spero di fare più gol possibili e magari vincere la classifica marcatori”.

Fonte: Riozzese Como facebook