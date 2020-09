Bucchioni: “Suarez? Giusto che si vada fino in fondo alla vicenda, se ci sono compevoli vanno puniti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista.

“Suarez? Giusto che si vada fino in fondo in questa vicenda imbarazzante e amara. La cosa che dà più fastidio è che coinvolge l’Università. Se ci saranno colpevoli vanno puniti con la massima severità, almeno questo è l’auspicio. Anche singolarmente bisognerebbe fare un gesto: se a un professore viene questo qualcosa bisognerebbe dire di no. Questo è un sistema molto italiano che condiziona tutto. Se negli altri Paesi accadessero cose del genere, in caso di colpevolezza i professori non farebbero più questo mestiere, non sarebbero più degni. I soldi muovono tutto ma la ribellione personale a volte è necessaria. Anche i giornalisti dovrebbero iniziare a fare i giornalisti, senza pensare alle carriere. Invece c’è una commistione che dura da troppi anni”.