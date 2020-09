Brovarone: “La situazione Milik è solo una questione di giorni”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Bernardo Brovarone, agente FIFA, ecco le sue parole: “Se il Napoli riesce a vendere Milik? Io sono molto triste per il giocatore perché lo stimo tanto e dispiace che lasci Napoli. Ora gli azzurri sono spalle al muro per la situazione contrattuale. A questo punto il giocatore va venduto e ci sono possibilità molto alte, con queste cifre diventa un affare. Il Tottenham può essere una soluzione, sarebbe stato bello vederlo in Italia ma al Napoli interessa non perderlo a zero. A mio parere sarà solo questione di giorni.

Veretout è il grande obiettivo per il centrocampo. A livello di interventi sul mercato il Napoli spesso prende un giocatore voluto, altrimenti non si va su altri. Vuol dire avere le idee chiare. La situazione Koulibaly è ancora aperta, ovviamente non semplice. Però per pagare Veretout devono obbligatoriamente fare uscire la cifra da lì. Se non dovessero riuscirci potrebbero anche avere una carta a sorpresa per un target di giocatore differente. Per le caratteristiche di Gattuso, Veretout sarebbe ottimo”.