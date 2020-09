Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte a proposito del mercato azzurro: “Se il Napoli darà via Ghoulam prenderà un giovane come Karbownik. Cedere l’algerino non è facile perché ha un ingaggio molto pesante. Koulibaly? C’è stata una richiesta ufficiale del PSG per Koulibaly che ha contattato direttamente Aurelio De Laurentiis,. ‘ una notizia che abbiamo anticipato circa 5-6 giorni fa”.