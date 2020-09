Arriva Ramadani, da Giuntoli per l’accordo col difensore serbo

Oggi arriva in Italia Fali Ramadani. In casa Napoli dovrà parlare del futuro di Koulibaly, per il quale non ha tra le mani una vera e propria offerta e di quello di Maksimovic. Vedrà Giuntoli per provare a trovare un accordo proprio sul rinnovo del difensore serbo. E non è escluso che possa presentare una offerta (il Milan). Strategie ancora da valutare: Sokratis è da tempo in stand by e lo stesso vale per Luperto, chiesto dal Crotone. Chiaro che si aspetterà la prossima settimana: è evidente che l’operazione Koulibaly è assai improbabile che possa prendere quota a pochi giorni dal gong del mercato, previsto per il 5 ottobre.

Il Mattino