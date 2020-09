Ufficiale – L’ Atalanta dà il benvenuto a Sam Lammers

Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sam Lammers dal PSV Eindhoven. Nato a Tilburg il 30 aprile 1997, è un attaccante di una notevole struttura fisica che sa abbinare forza a qualità tecniche e tattiche, abile sia nella finalizzazione che nella manovra

Semaforo verde! 🚦 Sam #Lammers è nerazzurro! Welkom, Sam! 👋🏼🇳🇱

All right, green light! 😁 Sam Lammers is a new #Atalanta player! Welcome, Sam! 🖤💙

🔗 https://t.co/bRldCGRihC#WelcomeLammers #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Py6VuwAIAw

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 22, 2020