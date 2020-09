E’ scoppiato ufficialmente il caso (o caos per dirla meglio) Suarez. L’Università per Stranieri di Perugia si difende dalle accuse. Ecco la nota ufficiale:

“In relazione agli accertamenti in corso l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso”.