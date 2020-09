L’Oro della Serie A: Osimhen, Kulusevski, Zaniolo, Tonali e Castrovilli

SERIE A D’ORO

L’attaccante per il quale il Napoli ha versato 80 milioni nelle casse del Lille. Osimhen si è presentato con 6 gol nelle prime due amichevoli estive, è rimasto a secco nell’ultimo test precampionato (quello contro il Pescara) e ha accettato con grande maturità la panchina iniziale all’esordio stagionale contro il Parma. Quando Gattuso gli ha chiesto un’ultima mezzora a tutta forza, Victor è entrato in campo e ha spaccato la partita. Con i suoi scatti (ha raggiunto uno sprint da 34.05 chilometri orari. Il più veloce nella prima giornata di serie A secondo le statistiche della Lega) ha squarciato la difesa del Parma consentendo a Mertens e Insigne di prendersi la gloria a suon di gol.

Qualche ora più tardi i riflettori dello Stadium di Torino hanno dovuto fare concorrenza alla luce sempre più splendente della stella Kulusevski. Lo svedese ha due anni in meno rispetto a Osimhen (è nato nel 2000), ma ha già conquistato sul campo la stima e la fiducia di Cristiano Ronaldo. Di Kulusevski il gol che ha aperto la stagione della Juventus di Pirlo e la partita di esordio contro la Sampdoria, dimostrando a tutti che i 40 milioni versati nelle casse dell’Atalanta lo scorso inverno non sono stati affatto un investimento sprecato.

Un altro che ha già segnato nei primi 90′ del campionato è Gaetano Castrovilli. Il portabandiera della giovane Italia. Suo il primo gol della stagione 2020-2021, quello di sabato pomeriggio contro il Torino per decretare la vittoria della Fiorentina.

Come Castrovilli, sono già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini anche Sandro Tonali (2000), neo acquisto del Milan e già indicato da tutti come il Pirlo dei prossimi 20 anni, e Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, di un anno più vecchio di Tonali.

Ovviamente nella lista dei giovani prospetti italiani, non può mancare il 21enne Zaniolo, che però starà fermo ai box per 6 mesi dopo la rottura del secondo legamento crociato in meno di un anno. A proposito di Roma, occhio a Kumbulla (2000), difensore che lo scorso anno si è messo in mostra con la maglia del Verona e che i giallorossi hanno pagato 30 milioni per strapparlo alla concorrenza. Fonte: Il Mattino