QUALIFICAZIONI EURO 2021 CALCIO FEMMINILE – Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali. Due debutti in casa azzurra

Alle ore 16,00 l’Italia del c.t. Milena Bertolini affronterà in trasferta la Bosnia-Erzegovina per la gara di qualificazioni ai prossimi Europei 2021 in Inghilterra. Ci saranno due debutti in casa azzurra, Tortelli in difesa e Mascarello a centrocampo. In avanti Girelli e Sabatino.

Factory della Comunicazione

Bosnia (4-3-3): E. Hasanbegovic; Bektas, M. Hasanbegovic, Vujadin, Krso; Grebenar, Kapetanovic, Velagic; Gacanica, Damjanovic, Gavric. A disposizione: Gvozderac, Kundic, Simic, Hamzic, Sakotic, Krajsumovic, Jelcic, Milinkovic, Milovic, Hrelja, Haracic, Hasic. CT: Huren

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Tortelli, Linari, Boattin; Galli, Mascarello, Rosucci, Bonansea; Girelli, Sabatino. A disposizione: Schroffenegger, Durante, Bergamaschi, Di Guglielmo, Fusetti, Tucceri Cimini, Prugna, Caruso, Tarenzi, Glionna, Polli, Giacinti. CT: Bertolini

Arbitro: Silvia Domingos (Por)

La Redazione