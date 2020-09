“Positivo” in casa granata, a rischio il match con l’Atalanta

Coronavirus. Parola maledetta, l’incubo dell’ anno. Anche per il calcio. Al momento incombe sul Torino. E’ stato registrato, infatti, un caso di positività nella squadra mediante i tamponi effettuati al termine della partita con la Fiorentina. Bloccata, di conseguenza, qualsiasi attività in programma e isolamento domiciliare per tutti. Nuovo giro di tamponi in programma, il cui esito stabilirà le sorti della gara contro l’Atalanta. La Gazzetta dello Sport: “Il Toro aveva in programma per oggi una doppia seduta, ma ieri sera tutte queste attività sono state cancellate. Tutti hanno ricevuto l’ordine di isolamento nelle proprie abitazioni. Giocatori e componenti dello staff verranno sottoposti a un nuovo giro di tamponi. E’ stata subito attivata la procedura di cautela e sicurezza con relativo isolamento del gruppo. La gara contro i nerazzurri di Gasperini è a rischio e lo svolgimento dipenderà dall’esito dei tamponi”.