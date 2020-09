Per il K2 è ballottaggio tra Psg e Manchester City

La prestazione di Parma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ha confermato il valore tecnico di Kalidou Koulibaly, dov’è stato davvero devastante in mezzo alla difesa assieme a Manolas. Il senegalese è richiesto, come ogni estate, ma il Napoli ha la forza per resistere alle richieste, che per il momento non sono arrivate, ma non scenderanno sotto i 70 milioni di euro. Sempre Manchester City e Psg, più i francesi che la squadra di Guardiola. Questi ultimi sono ad un passo da Kundè del Siviglia, mentre il club francese, deve ancora affondare il colpo. In questo caso AdL e il d.s. Leonardo si sentono tutti i giorni, per capire se ci sono le possibilità per trattare, ma il Psg è in lotta per il fair play finanziario, perciò ci sono da tenere i conti a posto. Insomma per Koulibaly saranno giorni di attesa, con il suo agente Ramadani pronto all’evenienza in caso di grossa offerta, ma il club azzurro non ha fretta, perciò tutto nella norma.

Fonte: Corriere dello Sport