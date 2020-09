Non è scontato il ritorno dei tifosi al San Paolo per Napoli/Genoa

Per la gara di domenica con il Genoa, toccherà al governatore De Luca firmare l’ordinanza che riapre lo stadio sia pure per soli mille tifosi. È un’attesa che durerà ancora qualche ora, visto che fino a poco fa De Luca è stato impegnato nella competizione elettorale che lo ha visto confermato alla guida di Palazzo Santa Lucia. Il feeling con il Napoli, palesemente dimostrato dal tweet di De Laurentiis a suo favore, non dà per scontato che la Regione Campania dia l’ok per la riapertura: pesa la ripresa dei contagi di Covid-19 ma anche il fatto che si vorrebbe prima attendere la riapertura delle scuole, previste per giovedì. D’altronde, per il Napoli cambierebbe davvero poco perché il vero obiettivo del club è un via libera, dopo il 7 ottobre, a un ritorno allo stadio almeno di 23mila spettatori, il numero che secondo i calcoli del club garantirebbero, nell’impianto di Fuorigrotta, il distanziamento minimo tra gli spettatori. Fonte: Il Mattino