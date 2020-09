Non del tutto tramontata la “pista” laziale per Callejon

Ai tifosi azzurri, così come agli addetti ai lavori, domenica a Parma sembrava strano. Strano che, a svariare a destra, non ci fosse Callejon. Spesso è parso che anche Insigne lo cercasse…magari era proprio così. Le abitudini, soprattutto quelle belle, sono dure a morire. Il destino dell’ ormai ex 7 azzurro, non è ancora definito. Avrebbe dovuto far ritorno in Spagna, Calletì, invece, potrebbe “fermarsi” ancora un po’ nella Serie A italiana. Infatti, le voci su una presunta trattativa tra l’ex attaccante del Napoli e la Lazio, continuano. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la pista italiana che lo vorrebbe a Roma non è ancora tramontata. Si legge: “C’è un intrigo che riguarda Callejon, anche per lui sono filtrate smentite. Eppure un contatto ci sarebbe stato se dovesse partire Caicedo e non come mezzala”