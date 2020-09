Newcastle e Valencia vireranno su Milik. Estate tribolata per il polacco e il Napoli

Ieri pomeriggio per Napoli e Roma è arrivata la doccia fredda, proveniente da Torino, ovvero la Juventus ha deciso di acquistare l’ex Alvaro Morata. Milik e Dzeko resteranno dove sono, per il club azzurro ci sono ancora 13 giorni per cercare acquirenti al centravanti. Il polacco al momento ha detto di no a qualsiasi proposta, per principio, visto che lui aveva un accordo con i bianconeri, poi che lo hanno ripudiato con l’arrivo di Pirlo in panchina. Ora c’è da capire se il suo agente aprirà ad altre società estere, oppure per orgoglio, restare a Napoli senza giocare neanche un minuto. In questo momento il Newcastle e il Valencia potrebbero farsi vivi per Milik, lui sa bene tutto ciò, perciò sta a lui scegliere, il campo oppure la Tribuna, con il rischio di non fare l’Europeo e tanto altro. Sono stati insomma 4 anni difficili ed un finale davvero complicato e che rischia di complicare il futuro dell’ex centravanti dell’Ajax.

Fonte: Corriere dello Sport