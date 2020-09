Generazione di Fenomeni: Osimhen la paura non sa nemmeno dove sta di casa

LA GENERAZIONE DEI FENOMENI

A guardarli oggi, Francesco De Gregori non avrebbe rimpianti. Perché questi ragazzi non hanno nemmeno un briciolo della paura che fu del suo «Nino», il bimbo (forse prodigio) che temeva tanto un calcio di rigore. I ragazzi di oggi, quelli che oramai spopolano in serie A e nel resto dei principali campionati d’Europa, la paura non sanno nemmeno dove sia di casa. Corrono – eccome se corrono – si mangiano il campo e gli avversari, ma soprattutto imparano presto a bruciare le tappe. Esattamente 30 anni dopo la «Leva calcistica del 68» veniva al mondo in un angolo dell’Africa chiamato Nigeria, Victor Osimhen. Fonte: Il Mattino