Morata blocca il mercato degli attaccanti: Milik resta col cerino in mano

Scacco matto. Almeno così sembra. La Juventus ha lasciato la Roma e il Napoli con il cerino in mano: ha scelto Morata come regalo in attacco ad Andrea Pirlo e ha fatto saltare tutto ovvero il trasferimento di Dzeko in bianconero e il passaggio di Milik in giallorosso. In poche ore il ds Paratici ha definito il prestito oneroso da 10 milioni con riscatto fissato a 35 milioni con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata. Alla corte di Simeone arriva invece Luis Suarez. È uno dei più clamorosi grovigli di mercato degli ultimi anni e rischia davvero di rimanere ustionato Arek Milik. E di conseguenza anche il Napoli. Che di quei 25 milioni ha bisogno per far quadrare i conti del bilancio. Ma in questa storia la parola fine non è arrivata. Fonte: Il Mattino