Morabito: “Milik? In Inghilterra a 5 milioni l’anno non lo vuole nessuno”

Vincenzo Morabito, intermediario di mercato ed agente Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “La parola di Cristiano Ronaldo è stata decisiva per il mercato della Juventus, in chiave attaccante. Ve lo firmo. Il Newcastle ha speso 23 milioni di sterline per un attaccante e quindi al momento è a posto per la punta. Ad oggi Milik è un giocatore del Napoli con contratto in scadenza. Ora Milik cosa farà? È rimasto bruciato per il discorso della Roma. Il Napoli non può chiedere più cifre esorbitanti per il polacco. A 25 milioni più 5 di bonus, Milik rimane a Napoli. Io a 20 milioni lo venderei. Adesso però il problema riguarda l’ingaggio che il giocatore vuole percepire, perché in Inghilterra, in Premier, non vale più di 3 milioni di sterline all’anno, e lui ne vuole 5-6. La Juve lo ha definitivamente mollato”.