Niente Juve e niente Roma per Milik: ADL spera in un’offerta estera

Una via di fuga sarebbe una nuova sistemazione per Dzeko, ma appare impresa complicata. L’entourage di Milik a questo punto deve andare alla ricerca (rapidamente) di un’altra sistemazione. Ovviamente all’estero. Ma non sarà semplice accontentare De Laurentiis che chiede 25 milioni di euro e che aveva trovato l’intesa con la Roma anche sulle modalità dopo un lungo tira e molla. Eppure era tutto fatto, dopo le visite mediche tenute in Svizzera e che avevano tolto ogni dubbio alla Roma sulle condizioni del polacco. Poi, l’improvviso cortocircuito e la Juventus che ha deciso di mettere la parola fine all’attesa del via libera andando a prendere Morata. Il Napoli è rimasto spiazzato, facile immagine De Laurentiis su tutte le furie. Intanto, dall’Inghilterra sono convinti che il Psg abbia fatto un’offerta importante per Koulibaly. Ma i parigini sono pieni zeppi di difensori centrali. Insomma, il mercato del Napoli sembra essere in una bolla. Ma mancano ancora 15 giorni al gong.. Una infinità. Fonte: Il Mattino