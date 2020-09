Maksimovic in “equilibrio precario”…difensore con la valigia?

Il campionato è iniziato, ma come facilmente prevedibile, è il mercato a tenere banco. Anche in casa Napoli e non solo per i casi Milik e Koulibaly. Il Corriere dello Sport, stamattina, parla del futuro di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo che ancora non sa se la sua avventura in azzurro continuerà o meno. Sul quotidiano, in merito al mercato e sul centrale, si legge: “Il Napoli aspetta, ha la forza di poterlo fare, e pure talenti che fanno ancora luccicare gli occhi: da Koulibaly a Milik, da Maksimovic a Ghoulam, da Ciciretti a Machach, da Malcuit a Tutino, da Ounas a Younes” – “Maksimovic, che altrimenti andrebbe in scadenza tra dieci mesi, avverte la sensazione di precarietà e il sospetto di dover preparare la valigia, nel caso in cui emerga un amatore capace di assecondare i desideri suoi e quelli della società”.