I mille del Napoli saranno “sponsor”: si attende ufficialità del numero

Allo stadio con mille tifosi. Il Napoli ha deciso di non mettere in vendita gli eventuali tagliandi: i posti andranno agli sponsor, in base agli accordi commerciali esistenti. D’altronde, per gli abbonati dello scorso anno la società ha già fornito il rimborso. Dunque, nel caso, saranno mille ingressi a invito. Ma anche sul numero si attende la (eventuale) ordinanza regionale. Perché a Parma, per esempio, il governatore Bonaccini ha aperto a mille oltre i 400 dell’organizzazione (squadre comprese). Non è detto che De Luca faccia lo stesso: potrebbe stabilire in mille il totale dei presenti allo stadio per Napoli-Genoa. Dovesse arrivare il semaforo verde, sarebbe un piccolo test.

Il Mattino