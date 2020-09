Esuberi azzurri – Il Napoli dice no al prestito “secco”

Oltre alla gestione di qualche caso spinoso (leggi Milik), all’ attesa di qualche offerta ritenuta adeguata (leggi Koulibaly) e ai discorsi per eventuali rinnovi (leggi Maksimovic) in casa Napoli bisogna “piazzare” gli esuberi. Giuntoli è al lavoro in questo senso. Il ds azzurro valuta e monitora le situazioni di Ghoulam, Ciciretti, Machach, Tutino, Ounas, Younes. Si stanno, ovviamente, ascoltando proposte in merito. Su una cosa il Napoli sembra però deciso. Gli azzurri in esubero non verranno ceduti in prestito secco e finché può resisterà a questo tipo di proposta. In 13 giorni, però, dovrà liberarsi di almeno una parte di questi calciatori appena citati.

Fonte: CdS